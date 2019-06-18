В Татарстане сохранится высокая пожарная опасность лесов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс).



Она ожидается в период с 18 по 24 июня, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

До этого сообщалось, что высокая пожарная опасность лесов (4-й класс) ожидается с 12 по 17 июня местами по РТ и Казани.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал, когда в Казань вернется жара.

