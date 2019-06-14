Профессор КФУ рассказал, когда в Казань вернется жара
Жара вернется в Казань в середине следующей недели.
«По предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, в четверг, 20 июня, воздух днем прогреется до 26 градусов тепла», — сказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.
Сегодня и завтра температура будет ниже нормы. С конца этой недели и в начале следующей недели ожидаются обильные осадки.
«По прогнозу, каждый день будут осадки. Это меня удивило, поскольку в более ранних прогнозах осадков не было. Сейчас мы находимся в центре антициклона. Есть циклон в районе Великобритании, от него тянутся фронты, которые принесут осадки», — цитирует его «Татар-информ».
Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 14 июня.Общество Татарстан
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