В Татарстане ожидается высокая пожарная опасность лесов с 12 по 17 июня

По данным Гидрометцентра Татарстана с 12 по 17 июня местами по РТ и Казани ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс — не прогнозируется.

«В связи с нарушением требований безопасности при использовании открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса увеличивается вероятность возникновения природных пожаров, перехода огня на жилые дома, хозяйственные, садовые, дачные постройки, а также прилегающий лесной фонд», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде 11 и 12 июня.