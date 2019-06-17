Министр экономического развития РФ Орешкин объяснил, зачем ему 12 заместителей

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя назначение 12-го заместителя, заявил, что это число объясняется вовлеченностью министерства практически во все сферы развития государства.

«Оно [министерство] вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства, — с региональной политикой, с международной повесткой, с экономической политикой, социальной политикой, поэтому, конечно же, за каждое такое направление отвечает свой специалист, который находится в тесном контакте с профильными ведомствами», — цитирует министра «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. Он будет курировать в министерстве ряд вопросов, в том числе вопросы интеграции Союзного государства, ЕАЭС, СНГ.

Бабич стал 12-м заместителем Орешкина.