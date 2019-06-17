Кудрин заявил, что бедность в России стала позором

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале заявил, что бедность в России является позором.

По его словам, в стране с таким уровнем ВВП на душу населения и постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных.

Также Кудрин не исключил «социального взрыва», если уровень бедности продолжит расти. На данный момент около 12,5 млн человек находятся за чертой бедности, 70 процентов из них проживают в семьях.

Напомним, что в Татарстане протестируют технологию автоматического определения бедных.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек.