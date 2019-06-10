Голикова: количество бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек

Число бедных жителей России уменьшилось на 12,9%. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью газете «Известия».

По ее словам, большую часть тех, кого можно назвать бедными, составляют семьи, имеющие детей, особенно многодетные. При этом она отметила положительную динамику в данной области.

«Может быть, она [динамика] не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тысяч человек», — подчеркнула Голикова.

Неблагополучная ситуация наблюдается в Тыве, где 40,5% бедного населения. Далее идут Кабардино-Балкария и в Ингушетия.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России за чертой бедности проживают 19 млн человек.