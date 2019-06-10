В Татарстане протестируют технологию автоматического определения бедных

Пенсионный фонд России в восьми регионах протестирует автоматическую технологию выявления граждан, живущих за чертой бедности. Об этом заявил председатель ПФР Антон Дроздов.

Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, а также в Татарстане. Главная его цель — снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов граждан.

«По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы», — цитирует Дроздова «РИА Новости».

По его словам, если технология покажет хорошие результаты, то ее планируется распространить на все субъекты РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан станет пилотным регионом по развитию спорта на селе.

