Франческо Тотти покинул «Рому»

Бывший футболист итальянского клуба «Рома» Франческо Тотти объявил, что покидает команду. Спортсмен сделал заявление на специальной пресс-конференции 17 июня.

После завершения игровой карьеры Тотти занимал пост директора. Причиной ухода из клуба он называет недостаточное влияние на принятие решений в «Роме».

«Все знают, что меня заставили завершить карьеру. Они хотели, чтобы я остановился», — цитирует Тотти Football Italia.

Франческо Тотти на протяжении своей профессиональной карьеры — с 1992 по 2017 год — выступал за «Рому». В сезоне 2000/01 стал чемпионом Италии, является двукратным обладателем Кубка Италии.

В составе сборной Италии играл с 1998 по 2006 год. Является чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Напомним, вчера «Ювентус» объявил о назначении нового тренера.