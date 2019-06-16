«Ювентус» объявил о назначении нового тренера

Итальянский специалист Маурицио Сарри стал главным тренером футбольного клуба «Ювентус».

На новом посту Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду по окончании сезона-2018/19.

Срок контракта составляет три года, уточнили в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне Сарри возглавлял английский «Челси». Тренер пришел в клуб летом прошлого года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии, в конце мая клуб выиграл Лигу Европы.

Напомним, ранее дело об обвинении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании было прекращено.