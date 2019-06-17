В Казани стартовал процесс о кибермошенничестве с железнодорожными билетами

Фото: Инна Серова

В Казани стартовал процесс по делу «железнодорожных хакеров». Девять жителей Татарстана, большинство из которых — жители Приволжского района Казани, обвиняются в хищении более 405 тыс. рублей со счета санкт-петербургской компании ООО «Сервис 007».



Двое из подсудимых уже отбывают наказания за ранее совершенные преступления, еще один ранее был судим за кражу и мошенничество, но получил условный срок.



По версии обвинения, члены организованной группы за три зимних месяца в 2017—2018 гг. похитили почти полмиллиона рублей у фирмы, осуществляющей продажу электронных железнодорожных билетов. Если вина «хакеров» будет доказана, им грозят сроки от 3 до 10 лет и миллионные штрафы.



Подробности процесса — в сегодняшнем материале «Реального времени».