Минтруд: в России продолжает работать каждый пятый пенсионер

Работать после достижения пенсионного возраста продолжает каждый пятый россиянин. Об этом говорится в докладе Минтруда РФ о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.



При этом доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, составляет в среднем по стране, по данным Роструда, 4,2% от общей численности обратившихся граждан.

Наиболее высокой она является в Санкт-Петербурге (8,3 %), Сахалинской (7,4 %), Московской (7,6 %), Мурманской (8,0 %), Владимирской (7,7 %), Смоленской (7,1 %) и Калужской областях (7,2 %), Севастополе (7,1 %).



По данным Пенсионного фонда РФ, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 43 871 625 человек, из них работающих — 9 669 711 человек, говорится в докладе.



Отметим, что, согласно информации Росстата, почти половине семей в России хватает средств только на еду и одежду. Наибольшую долю среди них составляют молодые семьи (59,2%) и семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров (57,9%).

