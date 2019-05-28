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Росстат: половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

11:16, 28.05.2019
Росстат: половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Фото: pixabay.com

Почти половине (48,2%) семей в России хватает средств только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно опросу, указанное количество респондентов не может себе позволить товары долговременного пользования, например смартфон, холодильник или телевизор. Самая высокая доля среди них — молодые семьи (59,2%) и семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров (57,9%).

Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает исключительно на продовольствие, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ являются проблемными, передает РБК.

Наиболее плачевная ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе. Там 100% опрошенных заявили, что им хватает денег только на еду. Далее следует Новосибирская область — 41,3%, Орловская область — 39%, Удмуртия — 34,9%.

Эксперты отмечают, что для решения финансовых проблем россияне все чаще стали брать кредиты.

В исследовании участвовало 48 тысяч российских домохозяйств.

Напомним, сегодня сообщалось, что треть россиян стали экономить на путешествиях.

Общество
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