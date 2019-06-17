В Казани в 2020 году планируют открыть два дополнительных офиса МФЦ

В Казани в 2020 году запланировано открытие еще двух офисов многофункциональных центров (МФЦ). Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

По ее словам, в следующем году дополнительный офис МФЦ должен появиться на улице Груздева. Кроме того, самый большой в Татарстане офис МФЦ планируется открыть на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Чистопольской.



Ленара Музафарова также рассказала, что в текущем году в Казани появятся три новых офиса МФЦ. Один из них откроется в июле в «Салават купере». Также отделение МФЦ появится в Юдино и на улице Максимова в Авиастроительном районе Казани, передает ИА «Татар-информ».



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