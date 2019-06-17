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В Казани в 2020 году планируют открыть два дополнительных офиса МФЦ

13:59, 17.06.2019 1
В Казани в 2020 году планируют открыть два дополнительных офиса МФЦ
Фото: mfc16.tatarstan.ru

В Казани в 2020 году запланировано открытие еще двух офисов многофункциональных центров (МФЦ). Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

По ее словам, в следующем году дополнительный офис МФЦ должен появиться на улице Груздева. Кроме того, самый большой в Татарстане офис МФЦ планируется открыть на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Чистопольской.

Ленара Музафарова также рассказала, что в текущем году в Казани появятся три новых офиса МФЦ. Один из них откроется в июле в «Салават купере». Также отделение МФЦ появится в Юдино и на улице Максимова в Авиастроительном районе Казани, передает ИА «Татар-информ».

Сейчас в Татарстане функционирует 55 офисов «Мои документы» и 281 удаленное окно приема в сельских поселениях.

Ранее сообщалось, что в России на базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:36
    На груздева с парковкой беда, зачем там мфц
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