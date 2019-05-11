В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации

В России на базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.



«Сейчас мы проводим ряд консультаций с нашими коллегами, с Адвокатской палатой России, с общественными деятелями, с политиками», — рассказал председатель Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, после проведения всех обсуждений будет решено, как реализовать эту инициативу, передает RT.



Ранее «Реальное время» писало, что в этом году в каждом филиале МФЦ Татарстана планируется внедрить бэк-офисы. Их сферой деятельности будет сканирование и комплектование пакетов документов.

