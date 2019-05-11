Новости общества

11:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации

10:58, 11.05.2019
В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации
Фото: mfc16.tatarstan.ru

В России на базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.

«Сейчас мы проводим ряд консультаций с нашими коллегами, с Адвокатской палатой России, с общественными деятелями, с политиками», — рассказал председатель Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, после проведения всех обсуждений будет решено, как реализовать эту инициативу, передает RT.

Ранее «Реальное время» писало, что в этом году в каждом филиале МФЦ Татарстана планируется внедрить бэк-офисы. Их сферой деятельности будет сканирование и комплектование пакетов документов.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров