В «Татнефти» назначили замгендиректора по цифровому развитию

Советник генерального директора «Татнефти» по организационному развитию Виталий Гатауллин стал заместителем гендиректора по цифровому развитию.

«Изменения в организационной структуре компании проведены с целью дальнейшего совершенствования системы управления блоком информационных технологий группы «Татнефть», — говорится в пресс-релизе.

Гатауллин родился в 1979 году в Чувашии. С 2001 по 2008 год занимал должности главного бухгалтера в ООО «Техноком-Трейд», Ямашском УТТ НГДУ «Ямашнефть», УК ООО «Татнефть-МехСервис». С октября 2012 года по 2014 год — был заместителем генерального директора по организационному развитию ООО «Таграс-Холдинг». С 2014 года занимал в «Татнефти» должность советника генерального директора по организационному развитию.



Напомним, что в декабре прошлого года сменились начальники в четырех структурных подразделениях центрального аппарата ПАО «Татнефть».

