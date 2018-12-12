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В «Татнефти» назначены четыре новых начальника

09:33, 12.12.2018
В «Татнефти» назначены четыре новых начальника
Фото: tatneft.ru

В четырех структурных подразделениях центрального аппарата ПАО «Татнефть» назначены новые начальники.

Начальником управления по геологии нефтяных и газовых месторождений назначен Альберт Бачков. Ранее он работал в НГДУ «Азнакаевскнефть».

Управление инвестиций возглавил Владислав Василенко, до этого работавший заместителем начальника управления инвестиций НГДУ «Лениногорскнефть».

Начальником управления по нефтегазовым проектам за пределами РТ назначен Рафаэль Яббаров. С 2012 года он исполнял обязанности директора филиала «Татнефти» в Ливии.

Начальником отдела экологической безопасности и охраны окружающей среды — заместителем начальника управления ПЭБ и охраны труда стал Ильдар Назмеев. До своего назначения он работал начальником отдела промышленной безопасности и охраны труда «ТМС-Бизнес Сервис» ООО «ТМС групп», сообщают «Нефтяные вести».

Напомним, что в сентябре совет директоров ПАО «Татнефть» продлил полномочия гендиректора компании Наиля Маганова на пять лет.

ПромышленностьНефть Татарстан
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