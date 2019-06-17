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Росгидромет определил наиболее солнечные города России

11:55, 17.06.2019
Росгидромет определил наиболее солнечные города России
Фото: pixabay.com

Самыми солнечными городами России являются Улан-Удэ и Хабаровск. Об этом сообщил Росгидромет на своей официальной странице в соцсетях.

По данным ведомства, в Улан-Удэ среднегодовые показатели солнечного света составляют 2 797 часов. Ниже показатель в Хабаровске — 2 449 солнечных часов.

Напомним, ранее ученый Владимир Катцов обозначил риски и преимущества изменения климата для России.

К преимуществам, например, он относит сокращение отопительного сезона в связи с потеплением и облегчение доступа к арктическому шельфу. Среди рисков называются рост ущерба из-за ураганов, засухи и наводнений.

Общество
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