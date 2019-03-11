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Минстрой РТ: казанский зоопарк сдадут в июле — сентябре 2019 года

23:51, 11.03.2019
Минстрой РТ: казанский зоопарк сдадут в июле — сентябре 2019 года
Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

В Минстрое Татарстана уточнили слова президента РТ Рустама Минниханова о скорой сдаче Казанского зооботсада «Река Замбези». Он должен открыться во второй половине этого года.

«На сегодняшний день в ряде вольеров ведутся отделочные работы. Сдача объекта планируется в III квартале текущего года», — передает «Татар-информ» слова пресс-секретаря Минстроя РТ Гульназ Миннихановой.

Напомним, что 8 марта Минниханов провел традиционную встречу с представительницами СМИ. На этой встрече он упомянул и про зоопарк. Руководитель республики сообщил, что работы вышли на финишную прямую и будут завершены в ближайшее время.

«Зоопарк мы запустим в ближайшее время. Каждую неделю мы смотрим, как там обстоят дела. Было внесено много изменений, поэтому все затянулось, но сейчас начался завершающий этап», — заявил президент РТ.

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