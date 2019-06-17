В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановлено электроснабжение

Специалисты почти полностью восстановили электроснабжение на территории Аргентины и Уругвая после сбоя, который произошел 16 июня.

По последним данным, восстановлено 98% от общего спроса в Аргентине. Две компании, занимающиеся дистрибуцией электроэнергии в стране, — Edesur и Edenor — также отметили, что восстановили предоставление услуг для 100% своих клиентов.

В Уругвае восстановлено 98,5% услуг, нарушенных во время сбоя, пишет «РИА Новости».

В настоящее время технические работы продолжаются.

Напомним, в Аргентине и Уругвае отключили электричество в воскресенье, 16 июня. Власти двух стран назвали случай беспрецедентным.