В Аргентине и Уругвае отключили электричество
Жители двух стран Латинской Америки — Аргентины и Уругвая — остались без электричества из-за сбоя системы.
Также проблемы затронули некоторые районы Бразилии и Парагвая. Перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.
Специалисты до сих пор пытаются восстановить работу энергосистемы, передает «Интерфакс».
Всего в Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.
Напомним, ранее Эстония заявила о подписании дорожной карты отсоединения электросетей от России.Общество
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