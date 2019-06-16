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В Аргентине и Уругвае отключили электричество

14:42, 16.06.2019
В Аргентине и Уругвае отключили электричество
Фото: pixabay.com

Жители двух стран Латинской Америки — Аргентины и Уругвая — остались без электричества из-за сбоя системы.

Также проблемы затронули некоторые районы Бразилии и Парагвая. Перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.

Специалисты до сих пор пытаются восстановить работу энергосистемы, передает «Интерфакс».

Всего в Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.

Напомним, ранее Эстония заявила о подписании дорожной карты отсоединения электросетей от России.

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