Буффон объяснил причину ухода из ПСЖ

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объяснил, почему решил покинуть французский «Пари Сен-Жермен».

По его словам, у него вновь возникла практически потребность испытывать яркие эмоции от игры.

«Я ищу драйва. Меня не беспокоит, что люди думают о моем решении продолжать. Я провел 15 лет, чтобы испортить свой имидж, а на протяжении следующих 10 лет пытался его восстановить», — цитирует его Football Italia.

Он добавил, что получил несколько хороших предложений для продолжения карьеры.

Буффон перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2018 году на правах свободного агента из «Ювентуса»,

Напомним, ранее «Ювентус» объявил о назначении нового тренера.