В международной встрече по безопасности в Уфе примут участие представители США

США примут участие в предстоящей в Уфе международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

По его словам, в последние годы американцы в мероприятии не участвовали.

«Однако в этом году на встрече в Уфе мы рассчитываем их увидеть. По крайней мере, нам подтвердили приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности США», — рассказал Венедиктов в интервью «РГ».

Встреча пройдет с 18 по 20 июня.

Напомним, ранее Совбез ООН заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о языке.