В международной встрече по безопасности в Уфе примут участие представители США
США примут участие в предстоящей в Уфе международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
По его словам, в последние годы американцы в мероприятии не участвовали.
«Однако в этом году на встрече в Уфе мы рассчитываем их увидеть. По крайней мере, нам подтвердили приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности США», — рассказал Венедиктов в интервью «РГ».
Встреча пройдет с 18 по 20 июня.
Напомним, ранее Совбез ООН заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о языке.ОбществоВласть Башкортостан
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