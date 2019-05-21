Совбез ООН заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о языке

Совбез ООН отказался вносить в повестку заседания вопрос о законе о языке на Украине, который был инициирован Россией.



Председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани заявил, что за рассмотрение вопроса проголосовали 5 стран, против — 6 и еще 4 воздержались. Таким образом, вопрос не может быть внесен в повестку, передает "РИА Новости".



Постпред РФ при ООН Василий Небензя подверг критике решение большинства стран.

«На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы» — цитирует постпреда ТАСС.

Напомним, что 15 мая Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, единственным объектом атаки является русский язык.

