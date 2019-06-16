В Москве начался митинг в поддержку Голунова
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Организаторами выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова.
Акция согласована с властями, пишет газета «Ведомости».
Всего заявлено до 20 тысяч участников. К началу митинга наблюдается не так много людей.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым