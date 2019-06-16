В Москве начался митинг в поддержку Голунова

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Организаторами выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова.

Акция согласована с властями, пишет газета «Ведомости».

Всего заявлено до 20 тысяч участников. К началу митинга наблюдается не так много людей.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.

