Эксперты назвали время, когда дешевле всего можно улететь в Крым

Самое дорогое время для перелетов в Крым — период с 29 июля по 4 августа. Данные приводят эксперты портала Biletix.

В это время перелет из российских городов в Симферополь и обратно в среднем обойдется в 17 482 рубля. Самое дешевое время для полетов на полуостров — последняя неделя августа — 13 012 рублей.

Что касается посещаемости, то за последние три года в июне отдыхать на полуострове предпочитают 35,2% туристов, в июле — 30,7%, в августе — 34,1%, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее туроператоры назвали самые бюджетные направления для отдыха в июле.