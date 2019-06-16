23 июня на Сабантуе в Казани выступит Салават Фатхутдинов

23 июня в Березовой роще жилого массива Дербышки пройдет праздник Сабантуй. На концерте выступят звезды татарской эстрады: народный артист Татарстана, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Башкортостан Салават Фатхутдинов, певцы Салават Миннеханов и Гузэлем, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздник начнется в 9.30. На импровизированных деревенских подворьях можно будет познакомиться с бытом татарского народа, принять участие в мастер-классах.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июня Сабантуй в Казани отпразднуют на четырех городских площадках.

