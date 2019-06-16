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23 июня на Сабантуе в Казани выступит Салават Фатхутдинов

06:19, 16.06.2019
23 июня на Сабантуе в Казани выступит Салават Фатхутдинов
Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

23 июня в Березовой роще жилого массива Дербышки пройдет праздник Сабантуй. На концерте выступят звезды татарской эстрады: народный артист Татарстана, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Башкортостан Салават Фатхутдинов, певцы Салават Миннеханов и Гузэлем, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздник начнется в 9.30. На импровизированных деревенских подворьях можно будет познакомиться с бытом татарского народа, принять участие в мастер-классах.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июня Сабантуй в Казани отпразднуют на четырех городских площадках.

Общество Татарстан
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