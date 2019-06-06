В Казани Сабантуй пройдет на четырех площадках

Фото: Олег Тихонов

23 июня Сабантуй в Казани отпразднуют на четырех городских площадках.

Главной станет Березовая роща поселка Мирный. Там ожидается программа с народными гуляньями, забавами, творческими мастер-классами, ярмаркой изделий ручной работы и спортивными состязаниями. Также выступят мастера искусств, звезды эстрады и творческие коллективы Казани и Татарстана. Начало праздника запланировано на 9.30, сообщает пресс-служба мэрии.

В это же время народные гулянья пройдут в поселке Дербышки и на озере Лебяжье. С 14.30 в честь Сабантуя в международном конноспортивном комплексе «Казань» состоятся скачки и концерт звезд татарской эстрады.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении дат празднования Сабантуя в этом году. Так, в Казани Сабантуй пройдет 23 июня, в Набережных Челнах и Нижнекамске — 16 июня. В остальных городах и селах Татарстана празднование Сабантуя состоится 8—9 июня.