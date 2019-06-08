Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты России и Белоруссии

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается на разных уровнях. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту союзного договора», — сказал Орешкин, отметив, что за рамки союзного договора обсуждения не выходят, передает «РИА Новости».



Напомним, что договор о создании Союзного государства предусматривает поэтапное введение единой валюты с одновременным созданием единого эмиссионного центра.



Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что планов по объединению России и Белоруссии нет.