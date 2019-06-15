Экс-глава МИД Австрии рассказала, что спонтанно отдала Путину приглашение на свою свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с телеканалом Puls 4 рассказала о том, как вручила президенту РФ Владимиру Путину приглашение на свою свадьбу.

По ее словам, в прошлом году она взяла собой на церемонию открытия выставки Музея истории искусств в Вене стопку свадебных приглашений. На мероприятии присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Владимир Путин.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину... Мы подошли к нему, вручили ему карточку. Я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа», — цитирует Кнайсль RT.

Напомним, 18 августа прошлого года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингер. Президент потанцевал с невестой и подарил новобрачным картину, масловыжималку и тульский самовар.