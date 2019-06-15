СМИ: летчики собираются повторить заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета

В Жуковском летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) собираются в качестве эксперимента воссоздать заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, самолет повторит в небе заход на посадку и действия экипажа в кабине. Данные полета будут проанализированы.

«Тренажеры самолета SSJ также находятся в ЛИИ имени Громова на базе ГСС, и, вероятно, это будет комплекс мероприятий, которые прольют свет на действия экипажа и причины катастрофы», — сказал собеседник.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил полную реконструкцию полета самолета SSJ100, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево. 5 мая в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся.

