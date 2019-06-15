Бари Алибасов пройдет реабилитацию в Казахстане

Продюсер Бари Алибасов после отравления будет проходить реабилитацию в Казахстане. Об этом заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин со ссылкой на семью музыканта.

Планируется, что Алибасов разместится в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации там имеется вертолетное сообщение.

«На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение», — цитирует ТАСС слова сына Бари Алибасова.

Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11 числа Алибасов из него вышел.

Накануне, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации.



