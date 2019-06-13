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Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

10:30, 13.06.2019
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Фото: vk.com

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации.

«В реанимации, состояние тяжелое, температура вечером была 36,6, утром — 36,8», — приводит «РИА Новости» слова сотрудника больницы.

Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11 числа Алибасов из него вышел.

Как рассказал пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера, у Алибасова сохраняется риск внутреннего кровотечения.

ОбществоКультура
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