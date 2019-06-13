Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации.



«В реанимации, состояние тяжелое, температура вечером была 36,6, утром — 36,8», — приводит «РИА Новости» слова сотрудника больницы.



Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11 числа Алибасов из него вышел.



Как рассказал пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера, у Алибасова сохраняется риск внутреннего кровотечения.

