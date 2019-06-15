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Хабиров присвоил Алсу звание народной артистки Башкирии

08:22, 15.06.2019
Хабиров присвоил Алсу звание народной артистки Башкирии
Фото: culture.bashkortostan.ru

Российская певица Алсу получила звание народной артистки Башкирии. Соответствующий указ подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

Почетное звание заслуженного артиста Башкирии также получили солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков и основатель группы «Аргымак» Ринат Рамазанов, уточнили в пресс-службе Минкультуры региона.

Стоит отметить, что Алсу, Приказчиков и Рамазанов выступили в Уфе в пятницу, 14 июня, на концерте в честь 100-летия образования Башкирии «Алға, Башкирия! Вперед, Башкортостан!».

Напомним, ранее татарский певец Салават Фатхутдинов получил звание народного артиста Башкирии.

ОбществоКультура Башкортостан
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