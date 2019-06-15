Хабиров присвоил Алсу звание народной артистки Башкирии
Российская певица Алсу получила звание народной артистки Башкирии. Соответствующий указ подписал врио главы РБ Радий Хабиров.
Почетное звание заслуженного артиста Башкирии также получили солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков и основатель группы «Аргымак» Ринат Рамазанов, уточнили в пресс-службе Минкультуры региона.
Стоит отметить, что Алсу, Приказчиков и Рамазанов выступили в Уфе в пятницу, 14 июня, на концерте в честь 100-летия образования Башкирии «Алға, Башкирия! Вперед, Башкортостан!».
Напомним, ранее татарский певец Салават Фатхутдинов получил звание народного артиста Башкирии.ОбществоКультура Башкортостан
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