Салават Фатхутдинов получил звание народного артиста Башкортостана

Врио главы Башкирии Радий Хабиров присвоил звание народного артиста РБ татарскому певцу Салавату Фатхетдинову. Вручение регалий состоялось на церемонии, посвященной работникам культуры в Уфе.

«У нас в республике более 15 тысяч людей посвятили себя тому, чтобы нести культуру в массы. Хочу поблагодарить вас за то, что именно вы делаете наш мир добрее», — приводит слова Хабирова «Башинформ».

Звание народного артиста Башкортостана также удостоился художественный руководитель группы «Караван-сарай» Вильдан Яруллин.

Заслуженным художником Башкортостана стал живописец Сагит Гималетдинов, заслуженным деятелем искусств Башкортостана — доцент УГИИ Наталья Кочурова.

Еще ряд деятелей получили звания заслуженных артистов и заслуженных деятелей культуры республики.

Напомним, что в сентябре 2017 года звание заслуженный артист РБ получил и главный конкурент Салавата на татарской эстраде Элвин Грей (Радик Юльякшин).