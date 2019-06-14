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Экономика

Роскомнадзор заявил о блокировке сайта с данными 900 тысяч клиентов российских банков

19:55, 14.06.2019
Роскомнадзор заявил о блокировке сайта с данными 900 тысяч клиентов российских банков
Фото: minsvyaz.ru

Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором ранее появилась база данных клиентов российских банков, сообщается на официальном портале ведомства.

Форум phreaker.pro включили в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Операторы ограничивают к нему доступ на территории России.

Напомним, ранее данные 900 тысяч клиентов «ОТП-банка», «Альфа-Банка» и «ХКФ банка» оказались в открытом доступе. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский подчеркнул, что на первый взгляд ситуация выглядит вопиющей. Он не исключил, что базы данных могут быть сформированы в результате фишинга.

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