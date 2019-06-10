Роскомнадзор охарактеризовал утечку данных банковских клиентов как вопиющую

Роскомнадзор изучает ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, сообщает «Коммерсантъ».

Об этом сообщил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский. Данные 900 тысяч клиентов «ОТП-банка», «Альфа-Банка» и «ХКФ банк«а оказались в открытом доступе. Ампелонский подчеркнул, что на первый взгляд ситуация выглядит вопиющей. Он не исключает, что базы данных сформированы в результате фишинга.

Напомним, ранее сообщалось, что в России впервые в истории замедлился темп роста пиратского трафика, сообщают «Ведомости».

Об этом в рамках ПМЭФ рассказал генеральный директор Group IB Илья Сачков. Он подчеркнул, что, несмотря на прогнозы, общий объем пиратского трафика в 2018 году вырос всего на 10%, хотя в позапрошлом году был 12%.