Голунов рассказал, что опасается за свою безопасность
Журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность. Об этом он рассказал в онлайн-интервью Ксении Собчак на ее канале в Youtube.
«Есть какие-то опасения за собственную безопасность, потому что пока не очень понятная ситуация, не очень понятно, что чувствуют оперативники, у которых и в фантазии не было, что это может так обернуться», — сказал Голунов.
По его словам, он бы хотел вернуться к своей прежней жизни, «спокойно ездить в метро и писать заметки».
Также Голунов добавил, что не ожидал, что его поддержит так много людей, и теперь он должен оправдать это доверие своей работой.
Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.
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