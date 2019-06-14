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Врачи, которые спасли казанца от укуса зеленой мамбы, победили в конкурсе «Ак чэчэклэр»

14:55, 14.06.2019
Врачи, которые спасли казанца от укуса зеленой мамбы, победили в конкурсе «Ак чэчэклэр»
Фото: newsinfo.ru

Группа врачей казанской клинической больницы №7 выиграла в номинации «Уникальный случай» главного медицинского конкурса Татарстана «Врач года — Ак чэчэклэр 2019», сообщает ИА «Татар-информ».

Казанским специалистам пришлось несколько дней бороться за жизнь 40-летнего мужчины, которого укусила самая ядовитая в мире змея — зеленая мамба.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало материал о казанце, которого укусила экзотическая змея. Мужчине помогли выжить грамотная тактика токсикологов и собственные знания.

ОбществоМедицина Татарстан
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