ЦБ ухудшил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1—1,5%

Банк России понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году с 1,2—1,7% до 1,0—1,5%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

При этом отмечается, что последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов.



Кроме того, сегодня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых. Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года.



В апреле глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов говорил, что регулятор не видит оснований для пересмотра прогноза по росту ВВП России в 2019 году в сторону повышения.

