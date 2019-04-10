В Центробанке не видят причин для повышения прогноза роста ВВП в 2019 году

Банк России не видит оснований для пересмотра прогноза по росту ВВП России в 2019 году в сторону повышения, сообщает ТАСС.

С таким заявлением выступил глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. Он отметил, что официальный прогноз ЦБ — это диапазон 1,2—1,7%. Оснований для пересмотра этих границ пока нет.

Напомним, ранее Центробанк назвал текущую ситуацию в российской экономике близкой к равновесию. «К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста», — сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.



