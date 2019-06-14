СМИ: банки стали чаще выдавать кредиты 18-летним без работы на крупные суммы

Кредитные организации стали чаще выдавать кредиты неработающим 18-летним клиентам на суммы от 100 до 200 тыс. рублей.

Как передает газета «Коммерсант», продукты для подростков предлагают «Тинькофф-банк», «Почта-банк», «Qiwi-банк», «Восточный», «Кредит Европа банк», «ХКФ-банк» и «Альфа-Банк». В большинстве банков кредит выдают только при подтверждении дохода, однако «Тинькофф-банк» и «Qiwi-банк» этого не требуют.

В «Тинькофф-банке» рассказали об использовании многофакторной модели при выдаче кредитов, а выдачу крупных сумм неработающим 18-летним объяснили техническими сбоями и недоработками. В «Qiwi-банке» отметили, что лимит для достигших совершеннолетия клиентов не превышает 100 тысяч рублей, а при оформлении договора запрашиваются контакты родителей, но не требуются сведения об их доходах.

Ранее Всемирный банк сообщил, что у 60% заемщиков в России существуют проблемы с кредитами.