Всемирный банк: у 60% заемщиков в России существуют проблемы с кредитами

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов Всемирного банка и Роспотребнадзора.

В докладе отмечается, что 9% банковских заемщиков имеют просроченную задолженность, 10% вынуждены реструктурировать или продлить кредит либо получили отказ в выдаче кредита.

Кроме того, 14% заемщиков заявили, что затрудняются выплатить проценты, 26% респондентов сказали, что тратят на платежи по кредитам, повседневные нужды семьи и оплату ЖКХ почти все семейные доходы.

41% россиян не испытывает трудностей с обслуживанием кредитов, передает РБК.

Отмечается, что наиболее популярным в России остается потребительский кредит для семей с доходом от 70 тысяч рублей на покупку мебели и бытовой техники. На втором месте — ипотечные займы.

Напомним, ранее Всемирный банк составил топ-5 угроз российской экономике.