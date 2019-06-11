Всемирный банк: у 60% заемщиков в России существуют проблемы с кредитами
Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов Всемирного банка и Роспотребнадзора.
В докладе отмечается, что 9% банковских заемщиков имеют просроченную задолженность, 10% вынуждены реструктурировать или продлить кредит либо получили отказ в выдаче кредита.
Кроме того, 14% заемщиков заявили, что затрудняются выплатить проценты, 26% респондентов сказали, что тратят на платежи по кредитам, повседневные нужды семьи и оплату ЖКХ почти все семейные доходы.
41% россиян не испытывает трудностей с обслуживанием кредитов, передает РБК.
Отмечается, что наиболее популярным в России остается потребительский кредит для семей с доходом от 70 тысяч рублей на покупку мебели и бытовой техники. На втором месте — ипотечные займы.
Напомним, ранее Всемирный банк составил топ-5 угроз российской экономике.ЭкономикаФинансы
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