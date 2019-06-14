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КМПО направит на выплату дивидендов за 2018 год 487,1 млн рублей

11:21, 14.06.2019
КМПО направит на выплату дивидендов за 2018 год 487,1 млн рублей
Фото: пресс-служба КМПО

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» направит на дивиденды за 2018 год 487,1 млн рублей. Такое решение было принято на годовом собрании акционеров КМПО.

Кроме того, на развитие предприятия из прибыли за прошлый год направят 475 млн рублей. Выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии КМПО составят 11,8 млн рублей и 240 тыс. рублей соответственно, говорится в сообщении предприятия на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что из прибыли за 2017 год КМПО направляло на дивиденды 258,7 млн рублей. Еще 249,1 млн рублей было вложено в развитие предприятия.

АналитикаЭкономикаПромышленностьМашиностроение Татарстан
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