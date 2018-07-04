КМПО направит на выплату дивидендов за 2017 год 258,7 млн рублей

Фото: пресс-служба КМПО

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» направит на дивиденды за 2017 год 258,7 млн рублей. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров КМПО.



Кроме того, на развитие предприятия из прибыли за прошлый год направят 249,1 млн рублей. Выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии КМПО составят 8,8 млн рублей и 240 тыс. рублей соответственно, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее стало известно, что КМПО снизил размер дивидендов за 2017 год — с 71,9 до 40,8 рублей за акцию.