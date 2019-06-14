В Верховный суд РТ по делу лидера «Интер-инвест» пришли около 100 потерпевших

Фото: "Реальное время"

Настоящий аншлаг наблюдался сегодня в Верховном суде Татарстана. На апелляцию по делу на 254 млн рублей осужденного владельца ООО «Интер-инвест» Станислава Лапшова пришли около 100 потерпевших, сообщает с места журналист «Реального времени».



Чтобы разместить в зале всех желающих, приставам пришлось заносить из коридора стулья и железные скамьи. Впрочем, всем сидячих мест все равно не хватило.

В настоящее время суд устанавливает личности явившихся потерпевших. Осужденный Лапшов наблюдает за происходящим по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Напомним, в ноябре 2018 года Лапшов получил 7 лет и 8 месяцев колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал финансовую пирамиду, которая рухнула в 2014 году. В результате пострадали более тысячи человек из Татарстана, а также Брянской, Орловской, Липецкой областей и Воронежа, верившие в обещание дивидендов до 144% годовых.

Лапшов надеется на смягчение наказания. Потерпевшие возмущены приговором суда в части отсутствия решения по их гражданским искам к осужденному.