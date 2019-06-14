Более 8 тыс. жителей ДНР обратились за получением российского гражданства

На получение паспорта гражданина России подали документы более 8 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам глава Миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.



Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на его слова, документы 7,5 тыс. человек уже отправили в РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах ПМЭФ высказался относительно инициативы украинских депутатов конфисковать имущество у тех жителей республики, которые получат российский паспорт.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.