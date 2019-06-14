Ученые заявили, что фастфуд вызывает атрофию мозга

Употребление фастфуда ведет к преждевременному старению мозга. Об этом заявили специалисты из Австралийского национального университета.

После проведенных исследований было выявлено, что нездоровая пища вместе с дефицитом физической активности в течение длительного времени повышают риск развития диабета второго типа.

Также фастфуд вызывает деменцию и необратимую атрофию мозга, передает MedicalXpress.

Кроме того, по прогнозам ученых, к 2030 году 30% взрослого населения будет страдать от ожирения из-за нездоровой диеты.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили клеить на бургеры предупреждения об опасности, как на сигареты.