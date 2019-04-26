Новости общества

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Милонов предложил клеить на бургеры предупреждения об опасности, как на сигареты

12:28, 26.04.2019 1
Милонов предложил клеить на бургеры предупреждения об опасности, как на сигареты
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил наклеивать на коробки с бургерами предупреждения об опасности, как на сигареты.

По его словам, на улице нужно есть шаурму или фалафель. При этом депутат отметил, что весь фастфуд и стритфуд представляет серьезную опасность для здоровья человека.

«Сырье и ингредиенты для бургеров делаются из продуктов, далеких от стандартов здорового питания. Об этом говорят диетологи и все врачи — есть такое, да еще запивать это газировкой сравнимо с уроном, который наносит алкоголь и табак, вместе взятые», — приводит слова Милонова «РИА Новости».

Ранее Милонов выступил с предложением ограничить в России продажи продуктов, содержащих трансжиры. Он заявил, что одним из главных поставщиков «такой начинки» является фастфуд.

Эту идею поддержали в Минпромторге.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:52
    "Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза" - Парацельс.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров