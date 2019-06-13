Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда званий различным деятелям культуры страны. Этим документом глава государства присвоил музыканту Вячеславу Бутусову звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
«Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер», — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Кроме Бутусова, звание получила актриса Полина Агуреева, снявшаяся в сериалах «Ликвидация» и «Куприн», хоремейстер ансамбля «Русская песня» Петр Ключников, дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денис Лотоев, актриса Московского драматического театра имени Станиславского Елена Морозова. Также звание заслуженного артиста получили актер театра Моссовета Юрий Черкасов и актриса Ирина Шевчук.
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