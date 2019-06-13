«ВКонтакте» разрешила продавать паблики

Российская соцсеть «ВКонтакте» отменила собственный запрет на продажу групп и публичных страниц. Теперь владельцы популярных соробществ смогут официально продавать их третьим лицам.

При этом администрация соцсети рекомендовала проводить соответствующие сделки официально: с заключением договора и участием гаранта.

«Пожалуйста, будьте бдительны — любые подобные сделки Вы совершаете под свою ответственность. Рекомендуем подключать к ним юристов, а также следовать другим рекомендациям», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

При этом в рекомендации по продаже групп и публичных страниц подчеркивается, что смена тематики сообщества по-прежнему запрещена правилами «ВКонтакте». Там же говорится, что соцсеть не выступает стороной или гарантом в сделке по продаже сообщества, а передать права на группу или публичную страницу может только их истинный владелец.